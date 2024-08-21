Росіяни вранці атакували Українськ та Сіверськ на Донеччині: загинули дві людини

Російські війська вранці, 21 червня обстріляли населені пункти Українськ та Сіверськ Донецької області, у результаті чого загинули дві людини.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: За його словами, в Українську Селидівської громади росіяни вбили жінку, пошкодили 2 багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську.

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Також очільник області повідомив, що стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу - у Торецьку загинув 36-річний чоловік.