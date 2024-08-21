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Россияне утром атаковали Украинск и Северск в Донецкой области: погибли два человека

Станислав ПогориловСреда, 21 августа 2024, 14:15
Россияне утром атаковали Украинск и Северск в Донецкой области: погибли два человека
Фото: Филашкин в Telegram

Российские войска утром, 21 июня обстреляли населенные пункты Украинск и Северск Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: По его словам, в Украинске Селидовской громады россияне убили женщину, повредили 2 многоэтажки. Еще один человек стал жертвой вражеской артиллерии в Северске.

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Также глава области сообщил, что стало известно о еще одной жертве вчерашнего обстрела - в Торецке погиб 36-летний мужчина.

Донецкая областьвойнажертвы
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