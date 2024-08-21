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Президент Чехії назвав кілька сценаріїв завершення війни Росії проти України

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 21 серпня 2024, 15:25
Президент Чехії назвав кілька сценаріїв завершення війни Росії проти України
Петр Павел. Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел поділився своїми міркуваннями щодо того, коли може закінчитись війна Росії проти України.

Джерело: Петр Павел у подкасті PoliTalk, текстову версію якого публікує Novinky, "Європейська правда"

Деталі: Павел вважає, що війна в Україні триватиме доти, доки не знайдеться достатньої сили, щоб переконати обидві сторони у неможливості досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. 

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"Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років", – вважає президент Чехії.

Не виключено, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, "яка може тривати роками", додав Павел.

"Я радше вважаю, що через декілька років обидві сторони зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори відбудуться. 

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Світові держави, зокрема, не тільки США, але й Китай, повинні зробити значний внесок у це. І підштовхувати обидві країни політично, економічно, дипломатично до переговорів", – додав чеський президент.

ЄС, за його словами, є великою економічною і політичною силою, але він не може чинити вплив самотужки, тому йому потрібен єдиний підхід зі Сполученими Штатами і всіма демократичними країнами світу.

У цьому ж подкасті Павел назвав трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" законною ціллю для атаки у російсько-українській війні, хоча підкреслив, що у нього немає доказі про причетність до їхнього підриву України.

Павел також вважає, що вступ України до НАТО не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

ЧехіявійнаРосіяУкраїна
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