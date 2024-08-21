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Президент Чехии назвал несколько сценариев завершения войны России против Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 21 августа 2024, 15:25
Президент Чехии назвал несколько сценариев завершения войны России против Украины
Петр Павел. Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел поделился своими соображениями о том, когда может закончиться война России против Украины.

Источник: Петр Павел  в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky, "Европейская правда"

Детали: Павел считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем.

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"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет", – считает президент Чехии.

Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, "которая может длиться годами", добавил Павел.

"Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся.

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Мировые державы, не только США, но и Китай, должны сделать значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", – добавил чешский президент.

ЕС, по его словам, является большой экономической и политической силой, но он не может оказывать влияние в одиночку, поэтому ему нужен единый подход с Соединенными Штатами и всеми демократическими странами мира.

В этом же подкасте Павел назвал трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркнул, что у него нет доказательств о причастности к их подрыву Украины.

Павел также считает, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией.

ЧехиявойнаРосcияУкраина
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