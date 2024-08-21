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Росіяни з дрона вбили літню жінку в Херсоні

Євген КізіловСереда, 21 серпня 2024, 16:31
Росіяни з дрона вбили літню жінку в Херсоні
Антонівка на мапі Google

Російські війська ударом з безпілотника вбили мешканку Антонівки (селище на околиці Херсона).

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах

Деталі: О 15:30 він написав: "Близько години тому в Антонівці окупанти з дрона вбили літню жінку".

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За словами Мрочка, 84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям.

Також очільник МВА повідомив, що до однієї з херсонських лікарень доставлено двох поранених з Кіндійки (передмістя Херсона). Ворог з дрона атакував автівку, у якій перебували двоє чоловіків.

У 66-річного постраждалого вибухова травма, уламкове поранення лівої стопи і часткова травматична ампутація правої.

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Чоловік 52 років отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Херсонобстрілвійнажертви
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