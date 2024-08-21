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Россияне с дрона убили пожилую женщину в Херсоне

Евгений КизиловСреда, 21 августа 2024, 16:31
Россияне с дрона убили пожилую женщину в Херсоне
Антоновка на карте Google

Российские войска ударом с беспилотника убили жительницу Антоновки (поселок на окраине Херсона).

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: В 15:30 он написал: "Около часа назад в Антоновке оккупанты с дрона убили пожилую женщину".

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По словам Мрочко, 84-летняя погибшая была в собственном дворе во время атаки врага. Женщина получила взрывную травму, не совместимую с жизнью.

Также глава ГВА сообщил, что в одну из херсонских больниц доставлены двое раненых из Киндейки (пригород Херсона). Враг с дрона атаковал машину, в которой находились двое мужчин.

У 66-летнего пострадавшего взрывная травма, осколочное ранение левой стопы и частичная травматическая ампутация правой.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчина 52 лет получил взрывную травму и осколочное ранение бедра.

Херсонобстрелвойнажертвы
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