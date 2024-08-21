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"Наші високоточні бомби дістануть усюди": Олещук показав, як авіація б’є окупантів на Курщині

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 17:13
Наші високоточні бомби дістануть усюди: Олещук показав, як авіація б’є окупантів на Курщині
ілюстрація Повітряних сил ЗСУ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що українська авіація б'є виключно по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів у Курській області.

Джерело: Олещук у соцмережах

Деталі: Генерал-лейтенант зазначає, що після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.

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Водночас, за словами Олещука, Сили оборони пильно стежать за пересуванням противника, а українська авіація б'є виключно по скупченню військових сил РФ.

Пряма мова: "Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!

ВІДЕО ДНЯ

Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів".

Курська область РосіяПовітряні сили ЗСУвійна
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