"Наші високоточні бомби дістануть усюди": Олещук показав, як авіація б’є окупантів на Курщині

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що українська авіація б'є виключно по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів у Курській області.

Джерело: Олещук у соцмережах

Деталі: Генерал-лейтенант зазначає, що після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.

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Водночас, за словами Олещука, Сили оборони пильно стежать за пересуванням противника, а українська авіація б'є виключно по скупченню військових сил РФ.

Пряма мова: "Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!

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Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів".