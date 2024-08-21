"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что украинская авиация бьет исключительно по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов в Курской области РФ.
Источник: Олещук в соцсетях
Детали: Генерал-лейтенант отмечает, что после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения с приграничья Курской области, для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.
В то же время, по словам Олещука, Силы обороны пристально следят за передвижением противника, а украинская авиация бьет исключительно по скоплению военных сил РФ.
Прямая речь: "Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду!
Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов".