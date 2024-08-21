"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что украинская авиация бьет исключительно по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов в Курской области РФ.

Источник: Олещук в соцсетях

Детали: Генерал-лейтенант отмечает, что после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения с приграничья Курской области, для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.

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В то же время, по словам Олещука, Силы обороны пристально следят за передвижением противника, а украинская авиация бьет исключительно по скоплению военных сил РФ.

Прямая речь: "Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду!

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Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов".