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"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине

Валентина РоманенкоСреда, 21 августа 2024, 17:13
Наши высокоточные бомбы достанут всюду: Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине
иллюстрация Воздушных сил ВСУ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что украинская авиация бьет исключительно по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов в Курской области РФ.

Источник: Олещук в соцсетях

Детали: Генерал-лейтенант отмечает, что после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения с приграничья Курской области, для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.

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В то же время, по словам Олещука, Силы обороны пристально следят за передвижением противника, а украинская авиация бьет исключительно по скоплению военных сил РФ.

Прямая речь: "Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду!

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов".

Курская область РосcияВоздушные силы ВСУвойна
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