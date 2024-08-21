Генштаб: Росіяни бомблять власні села на Курщині, 27 КАБів з початку доби

Російські війська активно застосовують авіацію по Курській області. З початку доби вони здійснили 17 авіаударів по населених пунктах РФ із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що також за допомогою артилерії Росія обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

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За даними ГШ, на цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували українські позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити українських воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції українських військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував українські підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять, але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.

Дослівно: "Командування Збройних сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки".