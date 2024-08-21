Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Росіяни бомблять власні села на Курщині, 27 КАБів з початку доби

Євген КізіловСереда, 21 серпня 2024, 17:24
Генштаб: Росіяни бомблять власні села на Курщині, 27 КАБів з початку доби
ілюстративне фото від Getty Images

Російські війська активно застосовують авіацію по Курській області. З початку доби вони здійснили 17 авіаударів по населених пунктах РФ із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що також за допомогою артилерії Росія обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

Реклама:

За даними ГШ, на цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська,  два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували українські позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити українських воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили. 

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції українських військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував українські підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять,  але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.

Дослівно: "Командування Збройних сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки".

війнарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
війна
"Наші високоточні бомби дістануть усюди": Олещук показав, як авіація б’є окупантів на Курщині
Росіяни з дрона вбили літню жінку в Херсоні
Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів
Останні новини
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: