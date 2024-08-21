Генштаб: Россияне бомбят собственные села на Курщине, 27 УАБов с начала суток

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. С начала суток они совершили 17 авиаударов по населенным пунктам РФ с применением 27 управляемых авиационных бомб.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что также с помощью артиллерии Россия обстреливает украинские приграничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области.

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По данным ГШ, в настоящее время количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска девять раз штурмовали украинские позиции вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка вблизи Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеские атаки.

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На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается два. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спирного оккупанты один раз, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить украинских воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григорики, Часового Яра и Предтечино украинские воины отбили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, на этот город захватчики уже сбросили 11 УАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отбили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал украинские подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки, что в Запорожье, Ольговка и Бургунка Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары УАБами по Шляховому и Шиловой балке.

Дословно: "Командование Вооруженных сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки".