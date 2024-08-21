На Херсонщині російські війська поранили двох чоловіків

Російська армія 21 серпня скинула вибухівку з дрона в Антонівці та Кізомисі, відомо про двох поранених.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 18:30 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на жителя Антонівки.

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Бригада "швидкої" доставила 32-річного чоловіка до лікарні. В нього - вибухова травма та уламкове поранення ноги".

Деталі: У Кізомисі окупанти атакували з безпілотника чоловіка, який знаходився на власному подвір’ї.

Потерпілий, 57 років, дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

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