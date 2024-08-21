На Херсонщине российские войска ранили двух мужчин
Среда, 21 августа 2024, 19:43
Российская армия 21 августа сбросила взрывчатку с дрона в Антоновке и Кизомысе, известно о двух раненых.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Около 18:30 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на жителя Антоновки.
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Бригада "скорой" доставила 32-летнего мужчину в больницу. У него - взрывная травма и осколочное ранение ноги".
Детали: В Кизомысе оккупанты атаковали с беспилотника мужчину, который находился в собственном дворе.
Пострадавший, 57 лет, получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.
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