Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине российские войска ранили двух мужчин

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 19:43
На Херсонщине российские войска ранили двух мужчин
Фото - Getty Images

Российская армия 21 августа сбросила взрывчатку с дрона в Антоновке и Кизомысе, известно о двух раненых.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 18:30 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на жителя Антоновки.

Реклама:

Бригада "скорой" доставила 32-летнего мужчину в больницу. У него - взрывная травма и осколочное ранение ноги".

Детали: В Кизомысе оккупанты атаковали с беспилотника мужчину, который находился в собственном дворе.

Пострадавший, 57 лет, получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский

обновленоСторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины – источники

Голодовка отменена: больницу в Одессе обеспечивает едой патронатная служба "Азова", пока ОГА решает проблему

Лузан выиграла золото чемпионата мира на коронной дистанции в гребле на каноэ-одиночке

The Washington Post: Украина снова пересекает "красные линии" Путина, а он – моргает

Все новости...
Херсонская область
На ВОТ Херсонщины россияне создали новую оккупационную структуру – сопротивление
Оккупанты отобрали жизнь у еще одного жителя Херсонщины
"Первое, что попросили – отведать украинское мороженое": из оккупированной Херсонщины эвакуировали 6 детей
Последние новости
23:17
В Reuters подтвердили гибель сотрудника в Краматорске
23:00
ФутболХет-трик Назаренко помог "Полесью" разгромить "Оболонь" в 4 туре УПЛ
22:50
Как распознать токсичных коллег и ужиться с ними на работе? Объясняет психотерапевтку
22:41
В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС
22:35
"У датчан очень мало знаний, чем на самом деле Украина". Как работает Украинский Дом в Дании
22:15
Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"
22:08
Футбол"Челси" разгромило "Вулверхэмптон" в АПЛ, но Мудрика поменяли уже в перерыве
21:55
"Беларускі Гаюн": Войска на границе не несут угрозы для Украины
21:49
В Польше почтили погибших пожарных: по всей стране раздавались сирены
21:44
Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
Все новости...
Реклама:
Реклама: