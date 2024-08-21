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Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом новий закон про духовну незалежність

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 20:17
Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом новий закон про духовну незалежність
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, під час якої підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Президент у розмові підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно.

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Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.

Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

Пряма мова Зеленського: "Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців".

Зеленськийцерква
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