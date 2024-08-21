Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом новий закон про духовну незалежність

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, під час якої підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Президент у розмові підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно.

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Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.

Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

Пряма мова Зеленського: "Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців".