Зеленский обсудил со Вселенским Патриархом новый закон о духовной независимости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которого подчеркнул важность нового закона о духовной независимости.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Президент в разговоре подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и отметил, что независимый народ должен быть независимым также и духовно.

Реклама:

Стороны положительно оценили развитие сотрудничества, в частности недавний визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и обсудили ожидания от ответного визита.

Зеленский рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Прямая речь Зеленского: "Независимая страна, независимый народ должны быть независимыми также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев".