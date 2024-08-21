Зеленский обсудил со Вселенским Патриархом новый закон о духовной независимости
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которого подчеркнул важность нового закона о духовной независимости.
Источник: сайт Офиса президента
Детали: Президент в разговоре подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и отметил, что независимый народ должен быть независимым также и духовно.
Стороны положительно оценили развитие сотрудничества, в частности недавний визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и обсудили ожидания от ответного визита.
Зеленский рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Прямая речь Зеленского: "Независимая страна, независимый народ должны быть независимыми также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев".