Нідерланди передадуть Україні пів сотні мобільних засобів виявлення дронів

Міноборони Нідерландів 21 серпня оголосило про закупівлю 51 мобільного радара виявлення безпілотників і намір передати їх Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства

Деталі: Контракт на закупівлю мобільних радарів підписали в Гаазі на заводі Robin Radar Systems. Ці системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від, наприклад, птахів.

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"Оскільки система є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники", – пояснює нідерландське Міноборони.

Очікується, що Україна отримає 51 радар в останньому кварталі 2024 року. Їх відправлятимуть поетапно.

Нагадаємо, в червні Нідерланди оголосили про виділення 60 мільйонів євро на закупівлю дронів для України.

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А в липні – скерували додаткові 300 мільйонів євро для оснащення винищувачів F-16, призначених для України.