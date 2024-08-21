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Нидерланды передадут Украине полсотни мобильных средств обнаружения дронов

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 21 августа 2024, 20:38
Нидерланды передадут Украине полсотни мобильных средств обнаружения дронов
коллаж: Getty Images

Минобороны Нидерландов 21 августа объявило о закупке 51 мобильного радара обнаружения беспилотников и намерении передать их Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства

Детали: Контракт на закупку мобильных радаров подписали в Гааге на заводе Robin Radar Systems. Эти системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от, например, птиц.

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"Поскольку система является мобильной, противнику сложнее найти радар, а следовательно, сложнее его нейтрализовать. Это дает возможность непрерывно выявлять, а затем уничтожать вражеские беспилотники", – объясняет нидерландское Минобороны.

Ожидается, что Украина получит 51 радар в последнем квартале 2024 года. Их будут отправлять поэтапно.

Напомним, в июне Нидерланды объявили о выделении 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины.

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А в июле – направили дополнительные 300 миллионов евро для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины.

НидерландыУкраинабеспилотники
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