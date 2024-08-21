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Зеленський розповів про "кроки" українських військ на Курщині

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 21:02
Зеленський розповів про кроки українських військ на Курщині
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція у Курській області РФ триває, Україна контролює там визначені райони.

Джерело: звернення Зеленського 21 серпня

Пряма мова: "Перше. Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.

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І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду".

Деталі: Також президент повідомив, що провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо підтримки Сил оборони та економічної активності в країні.

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Пряма мова: "Уже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації.

Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення".

ЗеленськийКурська область
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