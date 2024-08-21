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Зеленский рассказал о «шагах» украинских войск на Курщине

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 21:02
Зеленский рассказал о «шагах» украинских войск на Курщине
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция в Курской области РФ продолжается, Украина контролирует там определенные районы.

Источник: обращение Зеленского 21 августа

Прямая речь: "Первое. Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами.

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И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда".

Детали: Также президент сообщил, что провел длительное, очень детальное совещание с чиновниками и представителями Верховной Рады по поддержке Сил обороны и экономической активности в стране.

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Прямая речь: "Уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации.

Кроме этого, обсудили сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов. Много было уже политических заявлений от партнеров. Много и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и наконец нужны решения".

ЗеленскийКурская область
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