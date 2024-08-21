Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 21:31
Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото - Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України навряд чи надовго залишаться в Курській області РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA, Шольц заявив під час візиту до Молдови в середу, 21 серпня

Деталі: Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". Він уточнив, що не знає цього напевне, але "наразі це неможливо прокоментувати".

Реклама:

На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території Росії після їхнього наступу в Курській області.

Він підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

Водночас канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Німецький уряд досі обережно коментував дії ЗСУ на території Росії, але на заперечував проти використання переданої Берліном зброї.

У Бундесвері раніше відзначили успіхи української операції в Курській області, хоча й вказали на ризики, які вона за собою тягне.

ШольцКурська область війнаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Шольц
Шольц відреагував на новини про обмеження Німеччиною військової допомоги для України
Більшість німців вважають, що канцлеру Шольцу бракує лідерських якостей
Глава партії Шольца – за розміщення американських ракет у Німеччині попри критику
Останні новини
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: