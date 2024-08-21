Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України навряд чи надовго залишаться в Курській області РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA, Шольц заявив під час візиту до Молдови в середу, 21 серпня

Деталі: Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". Він уточнив, що не знає цього напевне, але "наразі це неможливо прокоментувати".

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На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території Росії після їхнього наступу в Курській області.

Він підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

Водночас канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

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Німецький уряд досі обережно коментував дії ЗСУ на території Росії, але на заперечував проти використання переданої Берліном зброї.

У Бундесвері раніше відзначили успіхи української операції в Курській області, хоча й вказали на ризики, які вона за собою тягне.