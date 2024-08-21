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Шольц считает, что украинские войска вряд ли надолго останутся в Курской области

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 21:31
Шольц считает, что украинские войска вряд ли надолго останутся в Курской области
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото - Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Вооруженные Силы Украины вряд ли надолго останутся в Курской области РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA, Шольц заявил во время визита в Молдову в среду, 21 августа

Детали: Немецкий канцлер считает, что наступление ВСУ на Курщине – "очень ограниченная в пространстве и времени операция". Он уточнил, что не знает этого наверняка, но "пока это невозможно прокомментировать".

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По мнению Шольца, украинские войска вряд ли надолго останутся на территории России после их наступления в Курской области.

Он подчеркнул, что Украина готовила операцию "очень тайно и без обратной связи" со своими западными партнерами.

В то же время канцлер Германии оставил без ответа вопрос о том, как он относится к использованию в операции немецкой техники.

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Немецкое правительство до сих пор осторожно комментировало действия ВСУ на территории России, но на возражало против использования переданного Берлином оружия.

В Бундесвере ранее отметили успехи украинской операции в Курской области, хотя и указали на риски, которые она за собой влечет.

ШольцКурская область войнаГермания
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