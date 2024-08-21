Шольц считает, что украинские войска вряд ли надолго останутся в Курской области
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Вооруженные Силы Украины вряд ли надолго останутся в Курской области РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA, Шольц заявил во время визита в Молдову в среду, 21 августа
Детали: Немецкий канцлер считает, что наступление ВСУ на Курщине – "очень ограниченная в пространстве и времени операция". Он уточнил, что не знает этого наверняка, но "пока это невозможно прокомментировать".
По мнению Шольца, украинские войска вряд ли надолго останутся на территории России после их наступления в Курской области.
Он подчеркнул, что Украина готовила операцию "очень тайно и без обратной связи" со своими западными партнерами.
В то же время канцлер Германии оставил без ответа вопрос о том, как он относится к использованию в операции немецкой техники.
Немецкое правительство до сих пор осторожно комментировало действия ВСУ на территории России, но на возражало против использования переданного Берлином оружия.
В Бундесвере ранее отметили успехи украинской операции в Курской области, хотя и указали на риски, которые она за собой влечет.