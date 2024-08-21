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Армія РФ убила 65-річного чоловіка в Костянтинівці на Донеччині

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 22:32
Армія РФ убила 65-річного чоловіка в Костянтинівці на Донеччині
фото з соцмереж філашкіна

Російські війська увечері 21 серпня обстріляли місто Костянтинівку на Донеччині, загинув чоловік.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Сьогодні ввечері ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії — загинув 65-річний чоловік.

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Пошкоджені 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі".

 
фото з соцмереж філашкіна
 
фото з соцмереж філашкіна

Деталі: Голова ОВА нагадує місцевим, що потрібно евакуюватись з населених пунктів Донеччини через регулярні російські обстріли.

Донецька областьобстрілжертвивійна
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