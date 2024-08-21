Армия РФ убила 65-летнего мужчину в Константиновке в Донецкой области
Среда, 21 августа 2024, 22:32
Российские войска вечером 21 августа обстреляли город Константиновку в Донецкой области, погиб мужчина.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина.
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Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля".
Детали: Председатель ОВА напоминает местным, что нужно эвакуироваться из населенных пунктов Донецкой области из-за регулярных российских обстрелов.