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Армия РФ убила 65-летнего мужчину в Константиновке в Донецкой области

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 22:32
Армия РФ убила 65-летнего мужчину в Константиновке в Донецкой области
фото из соцсетей филашкина

Российские войска вечером 21 августа обстреляли город Константиновку в Донецкой области, погиб мужчина.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина.

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Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля".

 
фото из соцсетей филашкина
 
фото из соцсетей филашкина

Детали: Председатель ОВА напоминает местным, что нужно эвакуироваться из населенных пунктов Донецкой области из-за регулярных российских обстрелов.

Донецкая областьобстрелжертвывойна
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