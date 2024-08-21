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Через російські удари на Сумщині поранені п’ятеро людей

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 23:57
Через російські удари на Сумщині поранені п’ятеро людей
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 21 серпня 113 разів обстрілювали Сумщину, п'ятеро людей зазнали поранень.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: На Краснопільську громаду, серед іншого, російська армія скинула 46 мін, унаслідок обстрілів поранені троє людей, у Глухівській громаді через обстріли FPV-дронами (18 вибухів) зазнала поранень ще одна людина.

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У Дружбівській громаді також були обстріли FPV-дронами (19 вибухів) та артобстріл (1 вибух), авіаудар КАБами – поранена цивільна людина.

Місцева влада повідомляє про 113 російських обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Атак зазнали 16 громад – Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська.

Сумська областьвійна
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