Из-за российских ударов на Сумщине ранены пять человек

Российские войска 21 августа 113 раз обстреливали Сумскую область, пять человек получили ранения.

Источник: Сумская ОВА

Детали: На Краснопольскую громаду, среди прочего, российская армия сбросила 46 мин, в результате обстрелов ранены три человека, в Глуховской громаде из-за обстрелов FPV-дронами (18 взрывов) получил ранения еще один человек.

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В Дружбовской громаде также были обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), авиаудар КАБами – ранен гражданский человек.

Местные власти сообщают о 113 российских обстрелах приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Атакам подверглись 16 громад – Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалигинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская.