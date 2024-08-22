Президент Чехії назвав "Північні потоки" легітимними цілями у війні 

Президент Чехії Петр Павел вважає трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" законною ціллю для атаки у російсько-українській війні, хоча підкреслює, що у нього немає доказів про причетність України до їхнього підриву.

Джерело: Павел у подкасті PoliTalk, текстову версію якого публікує Novinky, "Європейська правда"

Деталі: За словами Павела, коли відбувається збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових цілей, але й проти цілей стратегічного характеру.

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Пряма мова: "А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді – і я кажу умовно – це була б легітимна ціль".

Ще деталі: Водночас він наголосив, що у нього немає чіткої інформації про те, що саме Україна стоїть за підривами трубопроводів.

Павел також відкинув припущення, що атака на трубопроводи спричинила чималі проблеми для європейців: "На той час ми вже мали низку альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим трубопроводом, від якого залежала енергетична безпека Європи. Безумовно, він спричинив певні ускладнення, але не такі, з якими ми не змогли б впоратися".

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Трубопроводи, додав він, завжди були і будуть мішенню, тому що вони мають потенціал впливати на конфлікт в той чи інший бік.

Передісторія:

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Київ будь-яку причетність українських топпосадовців заперечує. Німецьке слідство також не знайшло доказів їхньої причетності.

Разом з тим стало відомо, що генпрокурор Німеччини видав ордер на арешт громадянина України у зв’язку з підозрою у причетності до атаки.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.