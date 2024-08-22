Президент Чехии назвал "Северные потоки" легитимными целями в войне 

Президент Чехии Петр Павел считает трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркивает, что у него нет доказательств о причастности Украины к их подрыву.

Источник: Павел в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky, "Европейская правда"

Детали: По словам Павела, когда происходит вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера.

Реклама:

Прямая речь: "А трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда - и я говорю условно - это была бы легитимная цель".

Еще детали: В то же время он подчеркнул, что у него нет четкой информации о том, что именно Украина стоит за подрывами трубопроводов.

Павел также отверг предположение, что атака на трубопроводы вызвала немалые проблемы для европейцев: "В то время мы уже имели ряд альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы. Безусловно, он вызвал определенные осложнения, но не такие, с которыми мы не смогли бы справиться".

ВИДЕО ДНЯ

Трубопроводы, добавил он, всегда были и будут мишенью, потому что они имеют потенциал влиять на конфликт в ту или иную сторону.

Напомним:

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Киев какую-либо причастность украинских топ-чиновников отрицает. Немецкое следствие также не нашло доказательств их причастности.

Вместе с тем стало известно, что генпрокурор Германии выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрением в причастности к атаке.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.