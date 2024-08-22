Зеленський на 10 років продовжив санкції проти Шарія, Гужви та Пушиліна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 21 серпня та продовжив на 10 років санкції щодо підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій (Бондаренко), головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви, так званого глави ДНР Дениса Пушиліна та низки інших осіб.

Джерело: указ на сайті президента

Деталі: Санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами веб-ресурсів і сторінок у соцмережах.

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Серед юридичних осіб санкції продовжили для ТзОВ "Шарій.Нет", Фонд вивчення історичної перспективи, Акціонерне товариство "Бізнес Ньюс Медіа", ТзОВ "Ласмак", ТзОВ "Маджері", ТзОВ "Смарт Медіамережа", ТзОВ "Версія", ТзОВ "АННА-Ньюс", ТзОВ "ЕРА-Медіа", "СКЕПТИК" та інші.

Їм заблоковано активи, домени та субдомени, веб сайти та заборонено користуватися радіочастотним спектром України.

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