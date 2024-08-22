Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 21 августа и продлил на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц.
Источник: указ на сайте президента
Детали: Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам и страницам в соцсетях.
Среди юридических лиц санкции продлили для ООО "Шарий.Нет", Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт Медиасеть", ООО "Версия", ООО "АННА-Ньюс", ООО "ЭРА-Медиа", "СКЕПТИК" и другие.
Им заблокированы активы, домены и субдомены, веб сайты и запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины.
Напомним:
- 21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва.