Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 21 августа и продлил на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам и страницам в соцсетях.

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Среди юридических лиц санкции продлили для ООО "Шарий.Нет", Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт Медиасеть", ООО "Версия", ООО "АННА-Ньюс", ООО "ЭРА-Медиа", "СКЕПТИК" и другие.

Им заблокированы активы, домены и субдомены, веб сайты и запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины.

Напомним:

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