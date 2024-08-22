ЗМІ: Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області Росії

У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

Джерело: Baza, Mash

Деталі: На відео мешканки Калача-на-Дону видно два осередки вогню.

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У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. pic.twitter.com/L0P3A2EXTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

Також за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники намагаються атакувати Ростовську та Воронезьку області.

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Доповнено: Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка".

Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області pic.twitter.com/1JZ6fPLs9I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає.

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