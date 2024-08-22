ЗМІ: Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області Росії
У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.
Деталі: На відео мешканки Калача-на-Дону видно два осередки вогню.
У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. pic.twitter.com/L0P3A2EXTc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Також за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники намагаються атакувати Ростовську та Воронезьку області.
Доповнено: Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка".
Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області pic.twitter.com/1JZ6fPLs9I— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.
За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".
Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає.
Довідково:
- Маринівка - військовий аеродром у Волгоградській області, розташований за 47 км на захід від Волгограда. Офіційна назва: "Волгоград (Маринівка)".
- На аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року.