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ЗМІ: Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області Росії

Олена ІвашківЧетвер, 22 серпня 2024, 04:44
ЗМІ: Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області Росії
скриншот відео

У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

Джерело: Baza, Mash

Деталі: На відео мешканки Калача-на-Дону видно два осередки вогню.

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Також за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники намагаються атакувати Ростовську та Воронезьку області.

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Доповнено: Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка".

Губернатор Волгоградської області  Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту. 

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено". 

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає.

Довідково:

  • Маринівка - військовий аеродром у Волгоградській області, розташований за 47 км на захід від Волгограда. Офіційна назва: "Волгоград (Маринівка)".
  • На аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року.

Росіябезпілотники
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