СМИ: Беспилотники атаковали аэродром в Волгоградской области России
В ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов якобы был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.
Детали: На видео жительницы Калача-на-Дону видно два очага огня.
У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. pic.twitter.com/L0P3A2EXTc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Также по сообщениям местных телеграмм-каналов, беспилотники пытаются атаковать Ростовскую и Воронежскую области.
Дополнено: Местные жители сообщают о многочисленной детонации на аэродроме "Мариновка".
Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області pic.twitter.com/1JZ6fPLs9I— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.
По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".
В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет.
Справочно:
- Мариновка - военный аэродром в Волгоградской области, расположенный в 47 км к западу от Волгограда. Официальное название: "Волгоград (Мариновка)".
- На аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года.