СМИ: Беспилотники атаковали аэродром в Волгоградской области России

В ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов якобы был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

Источник: Baza, Mash

Детали: На видео жительницы Калача-на-Дону видно два очага огня.

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У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. pic.twitter.com/L0P3A2EXTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

Также по сообщениям местных телеграмм-каналов, беспилотники пытаются атаковать Ростовскую и Воронежскую области.

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Дополнено: Местные жители сообщают о многочисленной детонации на аэродроме "Мариновка".

Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області pic.twitter.com/1JZ6fPLs9I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.

По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".

В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет.

Справочно: