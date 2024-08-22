Російський генерал Лапін послабив охорону кордону на Курщині незадовго до наступу України – WSJ

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону, за кілька місяців до операції України, повідомляє The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Дослівно WSJ: "Навесні цього року новий військовий призначенець Москви, генерал-полковник Олександр Лапін заявив, що тільки військові мають сили і ресурси для захисту російського кордону, за словами офіційного представника російських спецслужб.

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Цей план залишив ще одну прогалину в слабкій обороні російського кордону, яка зруйнувалася на початку цього місяця, коли українські війська здійснили блискавичний наступ через кордон на Курськ. Українські війська перетнули кордон і застали російські війська в безладі"

Деталі: Видання пише, що "безумовно, Лапін не сам відкрив ворота першому іноземному вторгненню на російську територію з часів Другої світової війни". Причинами стала критична нестача людей, а також помилка, характерна для вищого керівництва Росії, яке часто не в курсі реалій поля бою.

"З початку війни централізоване мислення "згори донизу", яке є однією з визначальних рис Росії за часів президента Володимира Путіна, дало зворотний ефект на полі бою. Воно перешкоджало тверезому плануванню в Кремлі, а коли ці плани зазнали невдачі, не давало російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкоплинний розвиток подій", – пише видання.

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WSJ зазначає, що невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада (яка об'єднувала військових офіцерів і місцевих та регіональних службовців безпеки) організувати узгоджену відповідь Москви на наступ українців, але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Москви з витіснення сил Києва досі були хаотичними і неефективними.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит WSJ про коментар. Воно також не оприлюднило пояснення, чому дозволило українським військам перетнути російський кордон.

"Через кілька годин після операції України начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов заявив, що сили Лапіна і прикордонники працюють "над знищенням противника в районах, безпосередньо прилеглих до російсько-українського кордону". З моменту вторгнення Герасимов не з'являвся на публіці", – пише видання.

WSJ підкреслює, що початкова реакція нагадує перші години повстання під керівництвом очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який направив свої сили до Москви, щоб усунути Герасимова і тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу, яких він звинувачував у військових проблемах Росії.

Незважаючи на багатоденні сигнали про те, що він планує розпочати заколот, Кремль був захоплений зненацька і застиг перед діями Пригожина.

Видання пише, що Лапін знав, що українські війська нарощують свою чисельність поблизу російського кордону і навіть надсилав такі повідомлення до Москви, але влада не вжила жодних заходів, сприймаючи українські маневри як тактику психологічної війни.

Коли українські солдати увійшли на нічийну територію між Україною і Росією, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити.

Українські війська застосували радіоелектронне глушіння, щоб вивести з ладу засоби зв'язку, в результаті чого російські війська не змогли зв'язатися зі своїми командирами. Легкоозброєні російські війська опинилися в пастці і були розсіяні в лісі.

"Оборонне планування було майже таким же катастрофічним, як і саме російське вторгнення, коли військові планувальники, покладаючись на помилкові розвіддані і вірячи в те, що українські військові не витримають повномасштабного штурму, відправили в Україну бронетанкові колони в парадному строю, зробивши їх легкими мішенями для безпілотників і протитанкової зброї", – нагадує WSJ.

Коли українські солдати в'їхали в Курську область Росії, перший збройний опір їм чинив 488-й мотострілецький полк 144-ї мотострілецької бригади – підрозділ, що майже повністю складається з призовників, які, згідно з російською політикою, не повинні воювати.

"Це був не перший випадок, коли погане планування і нестача людей об'єднувалися під командуванням Лапіна", – пише видання.

Зокрема, на початку вересня 2022 року саме він очолював угруповання російських військ на Харківщині. Тоді українські війська швидко прорвали російську оборону і за лічені дні звільнили майже всю область.

Після цієї поразки лідер чеченських силовиків Рамзан Кадиров закликав відправити Лапіна у відставку.

Для довідки: Лапін народився 1964 року в Казані.

З 2012 року до 8 липня 2014 року Лапін був командувачем 20-ї гвардійської загальновійськової армії, до складу якої входить 53-тя зенітна ракетна бригада. На думку міжнародного слідства, з бази цієї бригади під Курськом на схід України доставили "Бук", з якого 17 липня 2014 року збили малайзійський "боїнг".

У 2017-му його призначили начальником штабу угруповання російських військ у Сирії, у листопаді того ж року очолив командування Центрального військового округу.

29 березня 2022 року Лапін нагородив військових, які "проявили мужність і героїзм під час звільнення населених пунктів у Чернігівській області", серед яких був його син – підполковник Денис Лапін. А через кілька днів Росія повністю вивела свої війська з півночі України.

Також Лапін командував угрупованням "Центр", яке брало участь у боях за Лисичанськ. 4 липня 2022 року був удостоєний звання Героя Росії.

Після успішного просування українських військ у Харківській області Лапіну, за даними української розвідки, доручили управління і силами Західного військового округу, які не впоралися з захопленням цього району.

Наприкінці жовтня 2022 року Лапін керував захопленням міста Сватове в Луганській області.

У жовтні 2022 року Лапіна жорстко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, який назвав його "нездарою" і звинуватив у "кризі на лиманському напрямку".

Більше про Лапіна та інших керівників російських загарбників читайте у статті УП "Від гібридної війни до "Армагеддона". Хто ті російські генерали, які керують армією РФ в Україні"