Российский генерал Лапин ослабил охрану границы на Курщине незадолго до наступления Украины – WSJ

Российский генерал-полковник Александр Лапин, который контролировал безопасность в Курской области, распустил совет, занимавшийся защитой уязвимого пограничного региона, за несколько месяцев до операции Украины, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Дословно WSJ: "Весной этого года новый военный назначенец Москвы, генерал-полковник Александр Лапин заявил, что только военные имеют силы и ресурсы для защиты российской границы, по словам официального представителя российских спецслужб.

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Этот план оставил еще один пробел в слабой обороне российской границы, которая разрушилась в начале этого месяца, когда украинские войска совершили молниеносное наступление через границу на Курск. Украинские войска пересекли границу и застали российские войска в беспорядке".

Детали: Издание пишет, что "безусловно, Лапин не сам открыл ворота первому иностранному вторжению на российскую территорию со времен Второй мировой войны". Причинами стала критическая нехватка людей, а также ошибка, характерная для высшего руководства России, которое часто не в курсе реалий поля боя.

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"С начала войны централизованное мышление "сверху вниз", которое является одной из определяющих черт России во времена президента Владимира Путина, дало обратный эффект на поле боя. Оно препятствовало трезвому планированию в Кремле, а когда эти планы потерпели неудачу, не давало российским войскам импровизировать, чтобы реагировать на быстротечное развитие событий", – пишет издание.

WSJ отмечает, что неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет (который объединял военных офицеров и местных и региональных служащих безопасности) организовать согласованный ответ Москвы на наступление украинцев, но без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Москвы по вытеснению сил Киева до сих пор были хаотичными и неэффективными.

Министерство обороны России не ответило на запрос WSJ о комментарии. Оно также не обнародовало объяснения, почему позволило украинским войскам пересечь российскую границу.

"Через несколько часов после операции Украины начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов заявил, что силы Лапина и пограничники работают "над уничтожением противника в районах, непосредственно прилегающих к российско-украинской границе". С момента вторжения Герасимов не появлялся на публике", – пишет издание.

WSJ подчеркивает, что начальная реакция напоминает первые часы восстания под руководством главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который направил свои силы в Москву, чтобы устранить Герасимова и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, которых он обвинял в военных проблемах России.

Несмотря на многодневные сигналы о том, что он планирует начать мятеж, Кремль был застигнут врасплох и застыл перед действиями Пригожина.

Издание пишет, что Лапин знал, что украинские войска наращивают свою численность вблизи российской границы и даже посылал такие сообщения в Москву, но власти не приняли никаких мер, воспринимая украинские маневры как тактику психологической войны.

Когда украинские солдаты вошли на ничейную территорию между Украиной и Россией, они не встретили никакого сопротивления, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые бы помогли их замедлить.

Украинские войска применили радиоэлектронное глушение, чтобы вывести из строя средства связи, в результате чего российские войска не смогли связаться со своими командирами. Легковооруженные российские войска оказались в ловушке и были рассеяны в лесу.

"Оборонительное планирование было почти таким же катастрофическим, как и само российское вторжение, когда военные планировщики, полагаясь на ложные разведданные и веря в то, что украинские военные не выдержат полномасштабного штурма, отправили в Украину бронетанковые колонны в парадном строю, сделав их легкими мишенями для беспилотников и противотанкового оружия", – напоминает WSJ.

Когда украинские солдаты въехали в Курскую область России, первое вооруженное сопротивление им оказал 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой бригады – подразделение, почти полностью состоящее из призывников, которые, согласно российской политике, не должны воевать.

"Это был не первый случай, когда плохое планирование и нехватка людей объединялись под командованием Лапина", – пишет издание.

В частности, в начале сентября 2022 года именно он возглавлял группировку российских войск на Харьковщине. Тогда украинские войска быстро прорвали российскую оборону и за считанные дни освободили почти всю область.

После этого поражения лидер чеченских силовиков Рамзан Кадыров призывал отправить Лапина в отставку.

Для справки: Лапин родился в 1964 году в Казани.

С 2012 года по 8 июля 2014 года Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины был доставлен "Бук", из которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский "боинг".

В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа.



29 марта 2022 года Лапин наградил военных, "проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области", среди которых был его сын – подполковник Денис Лапин. А спустя несколько дней Россия полностью вывела свои войска с севера Украины.



Также Лапин командовал группировкой "Центр", которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля 2022 года был удостоен звания Героя России.

После успешного продвижения украинских войск в Харьковской области Лапину, по данным украинской разведки, поручили управление и силами Западного военного округа, которые не справились с захватом этого района.



В конце октября 2022 года Лапин руководил захватом города Сватово в Луганской области.



В октябре 2022 года Лапина жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший его "бездарем" и обвинил в "кризисе на лиманском направлении".

Больше о Лапине и других руководителях российских захватчиков читайте в статье УП: "От гибридной войны до "Армагеддона". Кто те российские генералы, которые управляют армией РФ в Украине"