ЗСУ знешкодили ще 1 130 окупантів за добу
Четвер, 22 серпня 2024, 08:06
Мінус 1 130 російських солдатів, 46 артилерійських систем та 7 танків – такими є втрати країни-агреасорки Росії за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 604 140 (+1 130) осіб,
- танків – 8 529 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 16 567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17 262 (+46) од,
- РСЗВ – 1 166 (+0) од,
- засобів ППО – 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96) од,
- крилатих ракет – 2 443 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,
- спеціальної техніки – 2 904 (+17) од.
Дані уточнюються.