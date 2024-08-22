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ЗСУ знешкодили ще 1 130 окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 22 серпня 2024, 08:06
ЗСУ знешкодили ще 1 130 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 1 130 російських солдатів, 46 артилерійських систем та 7 танків – такими є втрати країни-агреасорки Росії за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 604 140 (+1 130) осіб,
  • танків – 8 529 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 16 567 (+25) од,
  • артилерійських систем – 17 262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 166 (+0) од,
  • засобів ППО – 931 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96) од,
  • крилатих ракет – 2 443 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,
  • спеціальної техніки – 2 904 (+17) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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