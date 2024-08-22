ВСУ обезвредили еще 1 130 оккупантов за сутки
Четверг, 22 августа 2024, 08:06
Минус 1 130 российских солдат, 46 артиллерийских систем и 7 танков – таковы потери страны-агрессора России за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 604 140 (+1 130) человек,
- танков – 8 529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 16 567 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 17 262 (+46) ед,
- РСЗО – 1 166 (+0) ед,
- средств ПВО – 931 (+3) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96) ед,
- крылатых ракет – 2 443 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 280 (+59) ед,
- специальной техники – 2 904 (+17) ед.
Данные уточняются.