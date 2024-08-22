Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відбили 53 атаки на Покровському напрямку: за добу на фронті 134 бойових зіткнення

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 серпня 2024, 08:26
ЗСУ відбили 53 атаки на Покровському напрямку: за добу на фронті 134 бойових зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення на 9 напрямках фронту, найактивніше російські війська штурмували Покровський напрямок – тут відбулося 53 атаки росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Реклама:

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському  напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив,  проте, не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Збройні силивійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Збройні сили
"У Курську отримаємо максимальний спротив". Курська операція очима трьох бійців
Сухопутні війська показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині
"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони
Останні новини
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: