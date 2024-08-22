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ВСУ отбили 53 атаки на Покровском направлении: за сутки на фронте 134 боевых столкновения

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 08:26
ВСУ отбили 53 атаки на Покровском направлении: за сутки на фронте 134 боевых столкновения
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения на 9 направлениях фронта, активнее всего российские войска штурмовали Покровское направление - здесь произошло 53 атаки россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спирного.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтеченого. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времовском направлении.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако, не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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