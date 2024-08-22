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Росіяни атакували село Томарине на Херсонщині, одна загибла – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 серпня 2024, 09:14
Росіяни атакували село Томарине на Херсонщині, одна загибла – ОВА
фото: Getty Images

Російські війська нанесли удар по селу Томарине Херсонської області, у результаті чого загинула 87-літня жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Через російський обстріл села Томарине загинула місцева жителька".

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Деталі: За його словами, під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. "На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям", - написав Прокудін.

Також очільник області повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Комишани, Антонівка, Новоберислав, Микільське, Новодмитрівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Кізомис, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Понятівка, Шляхове, Червоний Маяк, Високе, Новоолександрівка, Веселе, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

ВІДЕО ДНЯ

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення.

Херсонська областьвійнажертви
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