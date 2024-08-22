Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали село Томарино на Херсонщине, одна погибшая - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 09:14
Россияне атаковали село Томарино на Херсонщине, одна погибшая - ОВА
фото: Getty Images

Российские войска нанесли удар по селу Томарино Херсонской области, в результате чего погибла 87-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Из-за российского обстрела села Томарино погибла местная жительница".

Реклама:

Детали: По его словам, под вражеский удар попала 87-летняя женщина. "К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью", - написал Прокудин.

Также глава области сообщил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Камышаны, Антоновка, Новоберислав, Никольское, Новодмитровка, Токаревка, Берислав, Золотая Балка, Кизомыс, Велетенское, Нововоронцовка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Понятовка, Шляховое, Красный Маяк, Высокое, Новоалександровка, Веселое, Ольговка, Бургунка и город Херсон.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и сельхозтехнику.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения.

Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Херсонская область
ВМС уничтожили склад боеприпасов на Кинбурнской косе
На Херсонщине российские войска ранили двух мужчин
На ВОТ Херсонщины россияне создали новую оккупационную структуру – сопротивление
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: