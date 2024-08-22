Россияне атаковали село Томарино на Херсонщине, одна погибшая - ОВА

Российские войска нанесли удар по селу Томарино Херсонской области, в результате чего погибла 87-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Из-за российского обстрела села Томарино погибла местная жительница".

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Детали: По его словам, под вражеский удар попала 87-летняя женщина. "К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью", - написал Прокудин.

Также глава области сообщил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Камышаны, Антоновка, Новоберислав, Никольское, Новодмитровка, Токаревка, Берислав, Золотая Балка, Кизомыс, Велетенское, Нововоронцовка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Понятовка, Шляховое, Красный Маяк, Высокое, Новоалександровка, Веселое, Ольговка, Бургунка и город Херсон.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и сельхозтехнику.

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Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения.