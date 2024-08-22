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Вертоліт із Раїсі був перевантажений і потрапив у туман – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 22 серпня 2024, 09:45
Вертоліт із Раїсі був перевантажений і потрапив у туман – ЗМІ
Ебрагім Раїсі. Фото mehrnews.com

Джерела в іранських спецслужбах повідомили про завершення розслідування щодо катастрофи гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Зазначають, що вертоліт був перевантажений і потрапив у туман. 

Джерело: агентство Fars з посиланням на джерело в іранських спецслужбах

Деталі: Джерело в іранських службах безпеки повідомило, що справа про катастрофу гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі завершена.

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Повідомляється, що остаточні оцінки причини катастрофи свідчать про те, що екіпаж та офіційні особи дотримувалися всіх необхідних протоколів безпеки: "Згідно зі стандартними протоколами безпеки, під час візиту президента використовувалися два типи гелікоптерів, і відповідно до заздалегідь визначених заходів безпеки вертольоти не мали GPS".

За словами джерела, вертольоти також механічні, тому ймовірність диверсії та злому електронних систем також виключена.

Крім того, близько 30 000 людей пройшли аналіз безпеки та розвідки після інциденту, і результати цих розслідувань показують, що людського фактору немає та підозрілих факторів не виявлено.

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Джерело також повідомило, що виліт затримався і за той час виникла несприятлива "повітряна ситуація". Крім того, за словами джерела, вертоліт був перевантажений.

За даним розслідування, вертоліт, на борту якого перебував Раїсі, перевозив більше людей, ніж передбачено протоколами безпеки.

Крім того, аварія сталася в умовах обмеженої видимості через туман. Коли пілот побачив хмару туману та хотів збільшити висоту польоту, гелікоптер не мав достатньої тягової сили для цього. Зіткнення з горою сталося через обмежену видимість через туман.

Дослівно: "Служби безпеки та розвідки завершили своє ретельне розслідування, і є абсолютна впевненість, що те, що сталося, було нещасним випадком".

Передісторія:

  • 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
  • Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

Іранкатастрофи
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