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Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 20 травня 2024, 05:52
Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану – ЗМІ
фото: Tasnim

Рятувальники в понеділок знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи, який, ймовірно, розбився в гірській північно-західній частині Ірану напередодні.

Джерело: іранське агентство IRNA, Tasnim, АР із посиланням на голову Іранського товариства Червоного Півмісяця

Деталі: АР зазначає, що за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда (Pir Hossein Kolivand), на світанку в понеділок рятувальники побачили гелікоптер з відстані близько 2 кілометрів.

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На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

За даними ЗМІ, на місці аварії "жодних ознак життя" не виявили.

Перед цим повідомлялося, що турецький безпілотник, імовірно, виявив місце падіння зниклого гелікоптера президента Ірану в горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною.

За даними IRNA, пошуково-рятувальні команди знаходилися на шляху до можливого місця аварії. Втім, ця новина не була підтверджена офіційними джерелами.

Турецький безпілотний літальний апарат великої дальності Akinji також виявив теплового випромінювання, яка могло бути місцем падіння вертольота.

Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке, ймовірно, було уламками вертольота.

Незважаючи на несприятливі погодні умови, рятувальники намагалися знайти місце зникнення гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану та інші офіційні особи.

Що передувало: Гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю, наслідки невідомі.

Теми: Іранавіа
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