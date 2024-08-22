Вертолет с Раиси был перегружен и попал в туман – СМИ

Источники в иранских спецслужбах сообщили о завершении расследования катастрофы вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси. Отмечается, что вертолет был перегружен и попал в туман.

Источник: агентство Fars со ссылкой на источник в иранских спецслужбах

Детали: Источник в иранских службах безопасности сообщил, что дело о катастрофе вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси завершено.

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Сообщается, что окончательные оценки причины катастрофы свидетельствуют о том, что экипаж и официальные лица придерживались всех необходимых протоколов безопасности: "Согласно стандартным протоколам безопасности, во время визита президента использовались два типа вертолетов, и в соответствии с заранее определенными мерами безопасности вертолеты не имели GPS".

По словам источника, вертолеты также механические, поэтому вероятность диверсии и взлома электронных систем также исключена.

Кроме того, около 30 000 человек прошли анализ безопасности и разведки после инцидента, и результаты этих расследований показывают, что человеческого фактора нет и подозрительных факторов не обнаружено.

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Источник также сообщил, что вылет задержался и за то время возникла неблагоприятная "воздушная ситуация". Кроме того, по словам источника, вертолет был перегружен.

По данным расследования, вертолет, на борту которого находился Раиси, перевозил больше людей, чем предусмотрено протоколами безопасности.

Кроме того, авария произошла в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Когда пилот увидел облако тумана и хотел увеличить высоту полета, вертолет не имел достаточной тяговой силы для этого. Столкновение с горой произошло из-за ограниченной видимости из-за тумана.

Дословно: "Службы безопасности и разведки завершили свое тщательное расследование, и есть абсолютная уверенность, что то, что произошло, было несчастным случаем".

Предыстория: