Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вертолет с Раиси был перегружен и попал в туман – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 22 августа 2024, 09:45
Вертолет с Раиси был перегружен и попал в туман – СМИ
Эбрагим Раиси. Фото mehrnews.com

Источники в иранских спецслужбах сообщили о завершении расследования катастрофы вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси. Отмечается, что вертолет был перегружен и попал в туман.

Источник: агентство Fars со ссылкой на источник в иранских спецслужбах

Детали: Источник в иранских службах безопасности сообщил, что дело о катастрофе вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси завершено.

Реклама:

Сообщается, что окончательные оценки причины катастрофы свидетельствуют о том, что экипаж и официальные лица придерживались всех необходимых протоколов безопасности: "Согласно стандартным протоколам безопасности, во время визита президента использовались два типа вертолетов, и в соответствии с заранее определенными мерами безопасности вертолеты не имели GPS".

По словам источника, вертолеты также механические, поэтому вероятность диверсии и взлома электронных систем также исключена.

Кроме того, около 30 000 человек прошли анализ безопасности и разведки после инцидента, и результаты этих расследований показывают, что человеческого фактора нет и подозрительных факторов не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

Источник также сообщил, что вылет задержался и за то время возникла неблагоприятная "воздушная ситуация". Кроме того, по словам источника, вертолет был перегружен.

По данным расследования, вертолет, на борту которого находился Раиси, перевозил больше людей, чем предусмотрено протоколами безопасности.

Кроме того, авария произошла в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Когда пилот увидел облако тумана и хотел увеличить высоту полета, вертолет не имел достаточной тяговой силы для этого. Столкновение с горой произошло из-за ограниченной видимости из-за тумана.

Дословно: "Службы безопасности и разведки завершили свое тщательное расследование, и есть абсолютная уверенность, что то, что произошло, было несчастным случаем".

Предыстория:

  • 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
  • Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.

Иранкатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Иран
США обвинили Иран в кибератаках на штабы Байдена, Трампа и Харрис
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
Премьер Британии в разговоре с президентом Ирана призвал отказаться от атаки на Израиль
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: