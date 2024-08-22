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Ультраправі в Австрії хочуть зупинити виплати у військовий фонд ЄС, що допомагає Україні

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 22 серпня 2024, 10:12
Ультраправі в Австрії хочуть зупинити виплати у військовий фонд ЄС, що допомагає Україні
Герберт Кікль. Photo: Австрійська ультраправа Партія свободи

Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ), якій пророкують перше місце на парламентських виборах у вересні, у своїй передвиборчій програмі заявляє про намір зупинити виплати до Європейського фонду миру, із якого ЄС допомагає Україні зброєю. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст маніфесту FPÖ

Деталі: У програмі вказано, що сьогодні Австрія нібито порушує свій нейтралітет, роблячи внески до Європейського фонду миру, який зосереджений на підтримці українських військових. 

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"Ми виступаємо за активну політику миру та нейтралітету – виплати до Фонду миру ЄС мають бути припинені. Австрія повинна використовувати свої гроші на власну армію", – йдеться у маніфесті FPÖ.

Крім того, у ньому сказано, що "антинейтралітет" Відня щодо війни в Україні шкодить більше Австрії, ніж Росії, а тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії. 

Окремим пунктом у програмі згадана потреба і далі споживати російський газ. Хоча в FPÖ відзначають, що Австрія повинна зменшити свою залежність від інших країн у сфері енергетики, та слід сприяти використанню відновлюваних джерел енергії, ультраправі кажуть, що відновлювані джерела енергії не можуть покрити весь попит Австрії.

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"Російський газ і надалі робитиме важливий внесок у нашу безпеку постачання. Безвідповідальні санкції, які є контрпродуктивним втручанням у ринок, призвели до багатократного зростання ціни на газ. Це ставить не лише приватні домогосподарства, але й промисловість, особливо малі та середні підприємства, перед проблемами, які іноді неможливо вирішити", – йдеться у маніфесті. 

Варто зазначити, що Австрія нині робить внески до Європейського фонду миру, які йдуть на підтримку нелетального характеру.

Вибори до Національної ради, нижньої палати парламенту Австрії, відбудуться 29 вересня.

Австрійські ультраправі можуть вперше повернутись до влади після скандалу "Ібіцагейт", що поховав коаліцію ультраправих і правих.

Детально про перспективи виграшу FPÖ читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.

АвстріяУкраїнаЄС
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