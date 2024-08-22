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Ультраправые в Австрии хотят остановить выплаты в военный фонд ЕС, помогающий Украине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 22 августа 2024, 10:12
Ультраправые в Австрии хотят остановить выплаты в военный фонд ЕС, помогающий Украине
Герберт Кикль. Австрийская ультраправая Партия свободы

Австрийская ультраправая Партия свободы (FPÖ), которой пророчат первое место на парламентских выборах в сентябре, в своей предвыборной программе заявляет о намерении остановить выплаты в Европейский фонд мира, из которого ЕС помогает Украине оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст манифеста FPÖ

Детали: В программе указано, что сегодня Австрия якобы нарушает свой нейтралитет, делая взносы в Европейский фонд мира, который сосредоточен на поддержке украинских военных.

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"Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета – выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию", – говорится в манифесте FPÖ.

Кроме того, в нем сказано, что "антинейтралитет" Вены относительно войны в Украине вредит больше Австрии, чем России, а длительная война создает дополнительное бремя и подпитывает цены на энергоносители.

Отдельным пунктом в программе упомянута потребность и дальше потреблять российский газ. Хотя в FPÖ отмечают, что Австрия должна уменьшить свою зависимость от других стран в сфере энергетики, и следует способствовать использованию возобновляемых источников энергии, ультраправые говорят, что возобновляемые источники энергии не могут покрыть весь спрос Австрии.

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"Российский газ и в дальнейшем будет делать важный вклад в нашу безопасность поставок. Безответственные санкции, которые являются контрпродуктивным вмешательством в рынок, привели к многократному росту цены на газ. Это ставит не только частные домохозяйства, но и промышленность, особенно малые и средние предприятия, перед проблемами, которые иногда невозможно решить", – говорится в манифесте.

Стоит отметить, что Австрия сейчас делает взносы в Европейский фонд мира, которые идут на поддержку нелетального характера.

Выборы в Национальный совет, нижнюю палату парламента Австрии, состоятся 29 сентября.

Австрийские ультраправые могут впервые вернуться к власти после скандала "Ибицагейт", похоронившего коалицию ультраправых и правых.

Подробно о перспективах выигрыша FPÖ читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.

АвстрияУкраинаЕС
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