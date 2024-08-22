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Олещук про роботу ППО 22 серпня: збито 2 "Шахеди", ракети РФ цілей не досягли

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 11:31
Олещук про роботу ППО 22 серпня: збито 2 Шахеди, ракети РФ цілей не досягли
засоби радіолокаційної боротьби. ілюстративне фото "Армія Inform"

У ніч на 22 серпня Росія випустила по Україні десяток дронів-камікадзе, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та застосовувала протирадіолокаційні ракети: ППО знищила 2 БпЛА та нейтралізувала більшість ракет.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у соцмережах

Деталі: За даними генерал-лейтенанта, в ніч на четвер російські окупанти завдали удару 10-ма БпЛА типу Shahed із Курського напрямку.

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Вказано, що більшістю виявлених БпЛА ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

Пряма мова: "Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків".

ракетний ударРосіяШахедПовітряні сили ЗСУ
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