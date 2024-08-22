Олещук о работе ПВО 22 августа: сбиты 2 "Шахеда", ракеты РФ целей не достигли

В ночь на 22 августа Россия выпустила по Украине десяток дронов-камикадзе, две баллистические ракеты "Искандер-М" и применяла противорадиолокационные ракеты: ПВО уничтожила 2 БпЛА и нейтрализовала большинство ракет.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в соцсетях

Детали: По данным генерал-лейтенанта, в ночь на четверг российские оккупанты нанесли удар 10-ю БПЛА типа Shahed с Курского направления.

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Указано, что большинством обнаруженных БПЛА враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.

Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Прямая речь: "Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных БпЛА, еще два - локационно потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий".