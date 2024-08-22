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На тлі наступу ЗСУ на Курщині Литва фіксує скорочення військ РФ у Калінінградській області

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 12:32
На тлі наступу ЗСУ на Курщині Литва фіксує скорочення військ РФ у Калінінградській області
Генерал Раймундас Вайкшнорас. фото з Вікіпедії

Командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ у Калінінградській області РФ.

Джерело: Вайкшнорас, якого цитує Delfi, "Європейська правда"

Деталі: Командувач литовською армією пов’язує це з успішним наступом українських сил у Курській області РФ. Однак, за його словами, розслаблятися не можна, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

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Пряма мова: "Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки…і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ...

Але не будемо обманювати себе, так звана система A2/AD, що прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається".

 
Калінінградська область РФ
гуглкарта

Що передувало: Раніше США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

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Водночас у США непокояться, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

ЛитваРосіяарміявійна
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