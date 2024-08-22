На фоне наступления ВСУ на Курщине Литва видит сокращение войск РФ в Калининградской области
Командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас заявил, что сейчас наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининградской области РФ.
Источник: Вайкшнорас, которого цитирует Delfi, "Европейская правда"
Детали: Командующий литовской армией связывает это с успешным наступлением украинских сил в Курской области РФ. Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.
Прямая речь: "Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники ... и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере сухопутных войск...
Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит".
Что предшествовало: Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.
В то же время в США беспокоятся, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.