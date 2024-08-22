Десантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога

Захисники 46-тої окремої аеромобільної бригади 21 серпня знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки ворога та відбили 3 штурми.

Джерело: 46 ОАеМБр

Дослівно: "Вчора (21 серпня - ред.) десантники 46 ОАеМБр влаштували окупантам "день металобрухту".

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Святкування складалося з трьох актів. У першому, з боку росіянців, взяли участь танчик Т-90 і дві БМП. Ми ж залучили підрозділи артилерії та ударних БПЛА. Після ворожого хвацького заспіву швидко настала й кульмінація. Дві "коробочки" зазнали влучного артилерійського нальоту. Невдовзі й "непереможний" танк отримав палкий 105-мм "поцілунок" від канонірів 46 оаембр. Неабияку роль у розв’язці зіграли вже оператори FPV-дронів, які безжально довершили справу".

Деталі: Бійці повідомили, що другий штурм окупанти розподілили між двома штурмовими колонами.

У кожній із груп виступили по 2 танка й по стільки ж бойових броньованих машин: "Завдяки злагодженій роботі артилерії, підрозділів ПТРК і FPV на авансцені навічно залишилися дві ББМ і два пошкоджених танки. Друга колона взагалі відступила під комплексним вогняним ураженням".

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Втретє окупанти пішли на трурм ввечері з трьома БМП та мінометом. Захисники знижили ворожу техніку, завдяки роботі підрозділів артилерії, ПТРК і БПЛА із залученням розрахунків 148 ОАБр ДШВ ЗСУ.

Повідомляється, що загалом втрати ворога становили 13 одиниць озброєння та військової техніки.