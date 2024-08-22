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Десантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага

Алена МазуренкоЧетверг, 22 августа 2024, 13:19
Десантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
скриншот

Защитники 46-й отдельной аэромобильной бригады 21 августа уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники врага и отбили 3 штурма.

Источник: 46 ОАэМБр

Дословно: "Вчера (21 августа - ред.) десантники 46 ОАэМБр устроили оккупантам "день металлолома".

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Празднование состояло из трех актов. В первом, со стороны россиян, приняли участие танчик Т-90 и две БМП. Мы же привлекли подразделения артиллерии и ударных БПЛА. После вражеского лихого запева быстро наступила и кульминация. Две "коробочки" подверглись точному артиллерийскому налету. Вскоре и "непобедимый" танк получил пылкий 105-мм "поцелуй" от канониров 46 оаэмбр. Немалую роль в развязке сыграли уже операторы FPV-дронов, которые безжалостно довершили дело".

Детали: Бойцы сообщили, что второй штурм оккупанты распределили между двумя штурмовыми колоннами.

В каждой из групп выступили по 2 танка и по столько же боевых бронированных машин: "Благодаря слаженной работе артиллерии, подразделений ПТРК и FPV на авансцене навечно остались две ББМ и два поврежденных танка. Вторая колонна вообще отступила под комплексным огневым поражением".

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В третий раз оккупанты пошли на трурм вечером с тремя БМП и минометом. Защитники уничтожили вражескую технику, благодаря работе подразделений артиллерии, ПТРК и БПЛА с привлечением расчетов 148 ОАБр ДШВ ВСУ.

Сообщается, что в целом потери врага составили 13 единиц вооружения и военной

войнаоккупациявойна
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