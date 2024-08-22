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В російському порту "Кавказ" горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 17:36
В російському порту Кавказ горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України
скриншот

В порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки кажуть про удар української ракети.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер", російські ЗМІ

Дослівно "Крымский ветер": "Наше джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" влучили в пором "Конро Трейдер", який уже був завантажений залізничними цистернами з паливом".

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Деталі: Російські видання цитують оперштаб регіону, який каже, що було атаковано залізничний пором із паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби.

Зазначається, що площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

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Між тим на відео у пабліках зафіксовано густий високий дим і вогонь.

Повідомляється також, що з 16:29 "тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом".

Коментарів українського військового керівництва наразі немає.

Оновлено: Російське видання РБК з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю повідомило, що залізничний пором із паливом, який загорівся в російському порту "Кавказ" – затонув.

Росіяпожежа
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